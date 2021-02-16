عميد المحامين يعبّر للرئيس قيس سعيّد عن مساندة الهيئة “للدور الذي يقوم به في مجال مقاومة الفساد وإصلاح منظومة الحياة السياسية”

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، في تصريح إثر اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج برئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “إنّ المحادثة كانت مناسبة للتعبير عن مساندة الهيئة للدور الذي يقوم به رئيس الدولة، في ما يتعلق بمقاومة الفساد وإصلاح منظومة الحياة السياسية”.

كما ثمّن عميد المحامين “ما يتميز به الرئيس قيس سعيّد من وضوح في الرؤية وعزيمة على تحمل المسؤولية المناطة بعهدته، من أجل إنجاح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

من جهته أعرب الرئيس بالمناسبة عن “تقديره لمهنة المحاماة وللدور الذي تقوم به في المنظومة القضائية من أجل إرساء العدالة”.

وقد مثّل اللقاء الذي حضره أيضا الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، “فرصة للحديث عن جملة من القضايا التي تهمّ مهنة المحاماة والمشاكل التي تعيشها، فضلا عن استعراض عدة مسائل تهمّ الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الأزمة السياسية الراهنة”.