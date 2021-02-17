عاجل: تطورات جديدة بخصوص ملف النفايات الايطالية..

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة انه في إطار متابعة تطورات ملف النفايات المصدرة من إيطاليا، وبناء على ما تم تقديمه من طرف السلطات التونسية من حجج وأدلة ومعطياته حول التجاوزات التي شهدها الملف في خرق لمقتضيات الاتفاقيات والتشريعات الدولية الجاري بها العمل وخاصة منها اتفاقية بازل واتفاقية باماگو، وفي إطار تمسك بلادنا بضرورة إرجاع النفايات الى مصدرها، تولت السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية إصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بارجاع النفايات، في أجل تسعين 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 ، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل.

وأكدت السلطات الإيطالية في هذا الصدد، أنها ستقوم بكل الإجراءات الشحن وارجاع النفايات إلى بلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار.

وشددت الوزارة في بيان لها على انها ستقوم بالإعلام تباعا عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف في بيانات لاحقة.

وبينت أن ما تم التوصل له من تطورات في الملف نتيجة المجهودات المبذولة والتنسيق التام بينها وبين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة تونس بإيطاليا.