وزارة الصحة تتلقى منذ الاثنين 15 فيفري نحو 1000 مطلب للحصول على إعفاء من الحجر الاجباري المفروض الى الوافدين إلى تونس



تلقت وزارة الصحة منذ اعلانها يوم الاثنين الفارط، عن الحالات الاستثنائية الممكن إعفاؤها من إلزامية الحجر الصحي الإجباري وإلى حد الساعة، حوالي 1000 مطلب للحصول على تراخيص إعفاء من الحجر الاجباري المفروض على جميع الوافدين إلى تونس.

وصرح رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن حوالي 1000 ملف للحصول على تراخيص الإعفاء من الحجر الصحي الاجباري وردت من الاثنين الماضي الى حد الساعة، على البريد الالكتروني confinement@rns.tn المخصص لتقبل هذه الملفات من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء.

وأوضح الرابحي أن خلية متكونة من 6 أشخاص صلب لجنة الحجر الصحي تتولى فرز هذه الملفات والبت فيها بكل دقة، مؤكدا أن إعطاء الأولوية في درس الملفات يعتمد على مواعيد السفر الأقرب للوصول الى تونس.

ودعا الرابحي الحالات التي تتوفر فيها شروط الإعفاء من الحجر الصحي الإجباري إلى إرسال ملفاتها عبر البريد الالكتروني المخصص للغرض قبل موعد الوصول إلى تونس بأربعة أيام على الأقل، وذلك من أجل توفير الوقت الكافي للنظر فيها.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت يوم الإثنين 15 فيفري 2021، عن الحالات الاستثنائية التي يمكن إعفاؤها من إلزامية الحجر الصحي الإجباري، المفروضة منذ يوم 1 فيفري 2021 على جميع الوافدين إلى تونس أو العائدين إلى أراضيها.

وتستند قائمة الحالات الممكن استثناؤها من الحجر الصحي الإجباري المعلن عنه بتاريخ 25 جانفي الفارط بالنسبة لكل الوافدين أو العائدين إلى تونس عبر الجو والبحر (بما في ذلك المهمات القصيرة)، إلى أسباب شخصية أو عائلية أو طبية أو مهنية.