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انطلاق التسجيل للحج لموسم 1442 هـ / 2021 م بداية من يوم 19 فيفغري 2021

2021/02/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للحج لموسم 1442 هـ / 2021 م، عبر موقع الوزارة “www.affaires-religieuses.tn” أو رابط تسجيل الحج بصفحتها الرسمية بداية من يوم الجمعة 19 فيفري 2021 إلى غاية يوم الجمعة 12 مارس 2021 بدخول الغاية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلّق بعملية التسجيل فقط ولا يتعدّاها، مضيفة أن الغاية من العملية تتمثل في توفير قاعدة بيانات المترشّحين التي من شأنها أن تمكّن مصالح الوزارة من معالجة وإعداد قائمات الحجيج.

وأكدت الوزارة أن تحديد القائمات النهائيّة للحجيج مرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج وتوفّر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة للحج عند صدورها في إبّانه وفقا للمستجدات وقرارات الجهات المعنية.

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