سوسة : حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 742 حالة تعافي

سجّلت ولاية سوسة، أمس الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و62 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ بداية انتشاره في الجهة إلى 541 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 15555 إصابة، وفق نشرة محينة حول الوضع الوبائي للإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

وكشفت ذات النشرة، عن تعافي 742 مصابا بفيروس “كورونا” خلال الفترة الأخيرة، ما رفع إجمالي حالات التعافي منذ ظهور الجائحة الى 13246 حالة.

في المقابل، لايزال 1687 مصابا في حالة متابعة طبية، منهم 99 مصابا أصيلي الجهة يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، من بينهم 24 في حالة إنعاش، إلى جانب 10 مرضى من ولايات أخرى.