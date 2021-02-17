رئيس قسم طب الشغل بشارل نيكول يؤكد أن 54 بالمائة من مهنيي الصحة الذين هم في علاقة مباشرة مع مرضى كوفيد-19 بالمستشفى يعانون من الارهاق النفسي

أفاد رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول وعضو اللجنة العلمية نزار العذاري اليوم الاربعاء أن حوالي 54 بالمائة من مهنيي قطاع الصحة الذين يباشرون مرضى كوفيد-19 بمستشفى شارل نيكول يعانون من الارهاق النفسي وهو ما يعادل حالة على اثنتين

وأوضح، نزار العذاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه النسبة كانت نتيجة بحث قام به قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول شمل عينة متكونة من 54 شخصا من الاطارات الطبية وشبه الطبية والعملة ممن تربطهم علاقة مباشرة مع مرضى كوفيد-19 بمستشفى شارل نيكول وامتد على 3 أشهر

وأضاف أن نتائج هذا البحث استوجبت توجيه 15 بالمائة من أعوان الصحة المنتمين الى العينة الى أخصائيين نفسانيين،

و15 بالمائة من الأعوان وقع توجيههم للعلاج والمتابعة الصحية، هذا وقد كشفت النتائج أن 35 بالمائة منهم يعانون من أعراض توتر عصبي

وبيّن العذاري أن من أهم أسباب هذه الأعراض النفسية التي يعاني منها أعوان الصحة تعود بالأساس الى انتشار العدوى في صفوف المرضى الذين يرتادون المؤسسات الصحية وارتفاع نسب الوفايات الى جانب العمل المرهق الذي يقومون به، فضلا عن وجود أرضية لدى عدد منهم لحدوث مثل هذه الاعراض النفسية

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء في بلاغ لها أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 7617 حالة وفاة و224 ألفا و329 إصابة منذ ظهور وباء كورونا في تونس بداية مارس 2020 وقد تعذر لوكالة تونس افريقيا للانباء الحصول على احصائيات حول الاصابات في صفوف أعوان الصحة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة