البنك المركزي التونسي: تطور القروض الموجهة للاقتصاد إلى 9ر6 بالمائة بالانزلاق السنوي، في ديسمبر 2020



تطور نسق القروض الموجهة للاقتصاد في ديسبمر 2020، لتصل إلى نسبة 9ر6 بالمائة بالانزلاق السنوي، مقابل 6ر6 بالمائة في نوفمبر 2020 وما قدره 7ر3 بالمائة في ديسمبر 2019 ، وفق ما أوضحه البنك المركزي التونسي ضمن معطيات نشرها، الأربعاء، حول التطورات الاقتصادية والنقدية.

ويعود هذا التطور إلى تسارع القروض المسندة للأفراد بزيادة قدرها 9ر5 بالمائة بالانزلاق السنوي، مقابل 8ر4 بالمائة في نوفمبر 2020، والتي شملت على حدّ السّواء قروض السكن، تطور بنسبة 4 بالمائة مقابل ارتفاع 2ر3 بالمائة، والقروض الاستهلاكية، التي نمت بما يعادل 2ر7 بالمائة مقابل زيادة بـ2ر6 بالمائة.

كما ارتقت القروض المقدمة للمهنيين بنفس نسق الشهر المنقضي، اي بنسبة 2ر7 بالمائة مقابل 9ر4 + بالمائة، في السنة السابقة، وفق البنك المركزي التونسي.

وشدد البنك المركزي على أن حاجات البنوك للسيولة عرفت انتعاشة في ديسمبر 2020، بعد أن اتخذت منحى تنازليا تدريجيا منذ منتصف سنة 2019، لتبلغ معدل 8ر9 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 4ر9 مليار دينار في الشهر السابق.