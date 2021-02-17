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المبعوث الأممي الى ليبيا يلتقي أطرافا فاعلة في طرابلس

2021/02/17 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري ونائبه الثاني صفوان المسوري، بمقر المجلس في طرابلس.

وأوضح المجلس في بيان له، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وما نتج عن ملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

وأشار إلى أنهما ناقشا صعوبات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وسبل المضي قدما لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها، لتكون قادرة على معالجة القضايا ذات الأولوية في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.

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