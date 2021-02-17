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قيس سعيّد يؤكد “تمسّك تونس الثابت باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي”

2021/02/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

بمناسبة إحياء تونس، مع سائر البلدان المغاربية، للذّكرى الثّانية والثّلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، اليوم الأربعاء، وجّه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، رسائل تهنئة إلى أشقائه قادة البلدان المغاربية، “استحضر من خلالها ما يجمع شعوب المنطقة من علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير”.

وذكّر رئيس الدولة بما يواجه الدول المغاربية من “تحديات متزايدة ومتنوّعة تتطلب مواصلة الجهود من أجل مزيد الدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مراتب أفضل وتعزيز الاندماج والتكامل”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد الرئيس قيس سعيّد على “تمسّك تونس الثابت باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وإيمانها القوي بضرورة مزيد دعم أركان هذا الفضاء الحيوي الذي يمثّل مكسبا هاما لتحقيق مصالح الشعوب المغاربية نحو المزيد من المناعة والاستقرار والنماء”.

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