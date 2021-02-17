حسن الزرقوني: “النهضة وائتلاف الكرامة معا يتصدّران نوايا التصويت”

قال مدير سيغما كونساي حسن الزرقوني اليوم الأربعاء إن خزّان النهضة وائتلاف الكرامة الانتخابي يتمركز أساسا في منطقة الجنوب الشرقي وفي ولاية صفاقس معتبرا أن شريحة الشباب تمثل نسبة كبيرة لدى إئتلاف الكرامة على مستوى الناخبين.

وأضاف الزرقوني في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أنه في حال جمع أصوات ائتلاف الكرامة والنهضة معا فان هذا الطرف السياسي سيصبح متصدرا لنوايا التصويت، مشيرا إلى أن عامل الهوية هو الحاسم في عملية التصويت بالنسبة لهؤلاء وبخلفية ايديولوجية.

وأشار الى أن راشد الغنوشي يعتبر حاليا من اقل الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة الناخبين في تونس لصالح قيس سعيد.

وأضاف أنه بالنسبة للتشريعية يتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت وخاصة في العاصمة والساحل والوطن القبلي مشيرا الى الناخبين لفائدة هذا الحزب هم عموما من كبار السن على مستوى الشريحة العمرية بدءا من سن 45 عاما.