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الرابطة 1- فوز الترجي الرياضي على شبيبة القيروان (3-0)

2021/02/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

فاز الترجي الرياضي على مضيفه فريق شبيبة القيروان (3-0) اليوم الاربعاء في لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل نسيم بن خليفة 60 وويليام توغي 72 وانيس البدري 76 اهداف الترجي الرياضي.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 34 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب حافظ الهواربي، عند نقطتين في المرتبة الاخيرة.

الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 34 13 11 1 1 22 7
2- النجم الساحلي 26 12 8 2 2 19 10
3- النادي الصفاقسي 24 12 7 3 2 19 6
4- اتحاد بن قردان 23 13 6 5 2 11 4
5-مستقبل الرجيش 21 13 6 3 4 14 9
6-مستقبل سليمان 19 13 5 4 4 17 18
الاتحاد المنستيري 18 12 5 3 4 15 10 7-
8- الاولمبي الباجي 16 13 4 4 5 13 15
9- الملعب التونسي 14 12 3 5 4 15 14
– اتحاد تطاوين 14 13 3 5 5 9 14
– نجم المتلوي 14 13 4 2 7 7 13
12 – النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
13- النادي الافريقي 8 13 1 5 7 11 22
14- شبيبة القيروان 2 13 0 2 11 6 30

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