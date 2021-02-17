“توننداكس” ينهي معاملات الأربعاء على تراجع ب 14ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات الأربعاء على تراجع بنسبة 14ر0 بالمائة ليبلغ 49ر6667 نقطة، وسط حجم مبادلات ضئيل بقيمة 2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وارتفع سهم الخطوط التونسية بنسبة 6ر4 بالمائة (680ر0 دينار)، وسط حجم مبادلات بقيمة 22 ألف دينار، وليحقق السهم أداء سنويا ايجابيا بنسبة 3ر15 بالمائة.

واستقرت مجموعة تواصل القابضة في المنطقة الحمراء مسجلة تراجعا بنسبة 5ر4 بالمائة (850 دينار)، محققا معاملات بقيمة 189 ألف دينار.

وتقهقر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات ب 9ر2 بالمائة (34ر1 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 56 الف دينار، مسجلا انخفاضا بنسبة 6ر51 بالمائة منذ بداية السنة.

واستقطبت الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الالكترونية اهتمام المستثمرين، محققة اكبر حجم تبادل للحصة بنسبة 24 بالمائة.