نابل: تسجيل حالتي وفاة و45 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ولاية نابل، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 466 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد بالتقرير اليومي للوضع الوبائي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بنابل.

وتعود حالتا الوفاة، وفق ذات التقرير، لامرأة أصيلة معتمدية بني خيار تبلغ من العمر 78 سنة، ورجل في العقد التاسع من عمره أصيل معتمدية الهوارية.

من ناحية أخرى، أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا، والبالغ عددها 162 تحليلا، عن تسجيل 45 إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الحالات النشيطة 713 حالة.

وفي المقابل، تم خلال ال24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 66 حالة، ليبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 14314 حالة من مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة، والذي يبلغ 15469 حالة.