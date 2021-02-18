النائب حاتم المليكي يطالب هشام المشيشي بالاستقالة

قال النائب حاتم المليكي إن استقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي قد تكون مدخلا لحلّ الأزمة السياسية ومنح فرصة للبلاد لتحقيق تقدّم أمام انعدام الشروط الضرورية لأداء مهامه والنجاح فيها، وفي مقابل ذلك يتمّ تكليف ”حكومة كفاءات وطنية” بعد الإتفاق على برنامج عمل ضمن الحوار الوطني.

وشدّد في تصريح لـ”موزاييك أف أم” على أنّ التوصيف الذي يروّج له الإئتلاف الحكومي للأزمة خاطئ وأنّ العملية الدستورية والقانونية لا تعني المواطن الذي يعاني من أزمة ليس مسؤول عنها بل يتحمّل مسؤوليتها السياسيون.

واعتبر أنّ الحلّ الذي تروّج له الأطراف الموالية للحكومة وعلى رأسها النهضة لن يخرج البلاد من أزمتها مشيرا أنّ هذه الأطراف وأمام الإنسداد السياسي تريد جرّ البلاد إلى تسوية سياسية عقيمة مثلما حدث في جميع الأزمات التي مرّت بها تونس، ولكن هذه التسوية تتم على حساب مصالح البلاد.