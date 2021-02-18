نابل: تراجع حالات إيواء المصابين بفيروس كورونا بالمؤسسات الصحية إلى 48 حالة

تراجع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل، إلى 48 حالة، وفق التقرير الصادر مساء اليوم الخميس عن الإدارة الجهوية للصحة حول الوضع الوبائي.

ويفيد ذات التقرير بأنه تم خلال ال24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 49 شخصا تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وفق البروتوكول الصحي المعتمد، ليبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 14363 شخصا.

كما سجلت الجهة اليوم الخميس حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس تعود لرجل أصيل معتمدية منزل تميم يبلغ من العمر 58 سنة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 467 حالة وفاة.

وأسفرت نتائج التحاليل الأخيرة المنجزة والبالغ عددها 299 تحليلا عن تسجيل 93 حالة إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة، 15586 حالة منذ بداية الجائحة.