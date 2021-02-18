تطاوين-كوفيد19: تسجيل 11 اصابة جديدة خلال الّـ24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية توزّعت إلى 5 اصابات في تطاوين الشمالية، و3 اصابات في رمادة، واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية والبئر الاحمر وغمراسن، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة في مارس المنقضي الى 2466 اصابة مؤكدة.

ويخضع 3 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين للعلاج تحت المراقبة الطبية، اضافة الى مصاب واحد في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، الصادر اليوم الأربعاء، اية وفاة جديدة بهذا الوباء واستقر العدد الجملي للوفيات في الجهة منذ شهر مارس الماضي في حدود 149 وفاة تتوزع الى 57 في تطاوين الشمالية، و 32 حالة في غمراسن، و33 في تطاوين الجنوبية، و11 حالة في بني مهيرة، و7 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 حالات في ذهيبة، وحالتي وفاة في رمادة.