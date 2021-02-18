الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدعو المؤسسات السياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة المدينة له الراغبة في تسوية وضعيتها، إلى تقديم مطالبها في الغرض

دعا الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي اليوم الخميس كافّة المؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة المدينة بعنوان اشتراكات نظام الضّمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة للثلاثيّات المنقضية إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والراغبة في تسوية وضعيتها تجاه الصندوق إلى تقديم مطالبها لدى المكاتب الجهوية والمحلية المختصّة ترابــيا في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2021.

وأورد الصندوق في بلاغ له عددا من الشروط للاستفادة من هذا الاجراء الرامي إلى الإحاطة الإحاطة بالمؤسّسات السّياحية ومؤسّسات الصّناعات التّقليديّة، تنص على إبرام جدولة لأصل الدّين وخلاص القسط الأول من الجدولة واعتباره كتسبقة فضلا عن خلاص مصاريف التتبع.

كما دعا الصندوق المؤسّسات التي تولّت خلاص أصل الدّين إلى تقديم مطلب في طرح خطايا التأخير للنظر فيه من طرف اللّجنة المختصّة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.