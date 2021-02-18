توننداكس يقفل معاملات حصة الخميس متطورا بنسبة 0.62 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الخميس، في المنطقة الخضراء، اذ تطور مؤشرها المرجعي ”توننداكس” بنسبة 0.62 بالمائة في حدود النقطة 6706.52 نقطة، وسط حجم تداول ضعيف ب3 ملايين دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية .

وبخصوص أداء الأسهم واصل سهم شركة المغرب الدولي للإشهار نسقه التصاعدي محققا أفضل اداء خلال الحصة. ودون تداول سجل تطورا بنسبة 4.8 بالمائة (0.220 دينار).

وارتفع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 3.5 بالمائة (0.880 دينار) وسط حجم تداول ب120 الف دينار.

في المقابل سجل سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية “ستيب” اضعف اداء بحجم تداول ضعيف جدا ب3 الاف دينار متراجعا بنسبة 4 بالمائة (1.190 دينار) وخسر سهم الخطوط التونسية نسبة 2.9 بالمائة ليصل سعر التداول 0.660 دينار (حجم مبادلالت بقيمة 150 الف دينار).