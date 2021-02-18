سليانة-كوفيد19: ارتفاع اجملي الاصابات المكتشفة إلى 2674 بعد تسجيل 7 إصابات جديدة

سجلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ارتفع معها العدد الجملي للإصابات إلى 2674 حالة مؤكدة، منها 242 إصابة في صفوف مهنيي الصحة و116 حالة وفاة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير

وأضاف الصغير، في تصريح لـ”وات”، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يبلغ حاليا 55 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات قيد الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 8 حالات من بينها 4 بالانعاش، وتقيم 5 بالمستشفيات المحلية.