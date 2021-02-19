أريانة : تسجيل 3 وفيات و135 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من 16 الى 19 فيفري الجاري

سجّلت ولاية أريانة من 16 الى 19 فيفري الجاري 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد حالات الوفاة الى نحو 308 حالة وفاة الى جانب تسجيل 135 اصابة جديدة بالفيروس ليصبح اجمالي عدد الاصابات بالجهة منذ انتشار الجائحة 10617 اصابة منها 100 اصابة مستوردة و10517 اصابة محلية وفق تقرير محيّن صادر اليوم عن الادارة الجهوية للصحة في أريانة.

وتوزّعت الإصابات وفق ذات التقرير الذي تحصّلت (وات) على نسخة منه بين الاناث ب 5754 اصابة والذكور ب4863 اصابة في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات 12 حالة منها حالة واحدة بقسم الانعاش و11 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين.

كما سجلت الجهة خلال الفترة القليلة الماضية 689 حالة شفاء تام ليتعدى عدد المتعافين عتبة العشرة الاف بنحو 10064 شخصا الى حد الان .

وبلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة منذ بداية شهر فيفري الجاري 579 اصابة منها 578 اصابة محلية واصابة واحدة وافدة توزعت بين الاناث ب318 اصابة والذكور ب261 اصابة في حين بلغ عدد الوفايات 24 حالة وفاة وعدد حالات الشفاء التام 268 حالة .

ويشار الى قيام المصالح الجهوية للصحة باريانة بنحو 13078 تحليلا بهدف التقصي عن فيروس كورونا المستجد منها 8407 تحاليل مخبريّة و4707 اختبارات سريعة كشفت عن اصابة 1005 أشخاص بالفيروس.