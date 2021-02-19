نابل: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أسفرت التحاليل المخبرية للتقصي حول فيروس كورونا المستجد بولاية نابل، والبالغ عددها 257 تحليلا، عن تسجيل 35 إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الحالات النشيطة 727 حالة، وفق ما ورد بالتقرير الصادر اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة.

ويفيد ذات التقرير، بأن حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للمصابين بالفيروس بالجهة تراجع، ليبلغ 45 حالة.

وبلغ عدد الذين تجاوزرا مرحلة نقل العدوى وتم رفع العزل الصحي عنهم خلال ال24 ساعة الأخيرة، 64 حالة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 14427 حالة من مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة والبالغ عددها 15621.

وللإشارة، فقد استقر عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بولاية نابل في حدود 467 حالة، باعتبار أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.