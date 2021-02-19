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قيس سعيد: محاربة الفساد ليست مجرد شعار بل ثبات على المبادئ وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم

2021/02/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن محاربة الفساد “ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا” مبرزا أن “المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش”.

وأكد سعيد، لدى لقائه، الجمعة بقصر قرطاج، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، متابعته للصعوبات التي تواجهها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خاصة في ظل عدم تطوير التشريعات التي تستجيب لمطالب هذه القطاعات وفي ظل حالة الانفلات، وهو ما يؤثر سلبا لا على القطاعات المذكورة فحسب، بل على مداخيل الدولة”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

وتناول اللقاء حسب ذات البلاغ، الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تونس اليوم.

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