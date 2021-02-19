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المشيشي يلتقي السفير الفرنسي ويؤكد: “فرنسا شريك استراتيجي لتونس على كل المستويات”

2021/02/19 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكد رئيس الحكومة، هشام مشيشي، خلال لقائه اليوم الجمعة بسفير فرنسا بتونس، اندريه باران، أن “فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس على كل المستويات”، منوّها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وشدّ،د وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن زيارته الأخيرة إلى فرنسا “كانت ناجحة”، ومكنت من التواصل مع كبار المسؤولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي ستحضنها تونس خلال شهر مارس القادم، تحت إشرافه ونظيره الفرنسي، جون كاستكس.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، وفق اتلبلاغ، “متانة العلاقات الفرنسية التونسية”، مبرزا “أهميّة مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائيّة والإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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