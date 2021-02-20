دراسة: النساء الحوامل قد يكنّ أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا..

كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وأظهرت الدراسة أن معدل الإصابة بين النساء الحوامل في ولاية واشنطن، كان أعلى بنسبة 70% منه لدى البالغين من العمر نفسه في الولاية، حسبما أفادت EurekAlert.

ووجدت أيضا أن معدلات الإصابة بين النساء الحوامل ذوات البشرة الملونة، كانت أعلى بمرتين إلى أربع مرات مما كان متوقعا.

وكتب الباحثون: “لم تكن النساء الحوامل محميات من “كوفيد-19″ في الأشهر الأولى للوباء، مع حدوث أكبر عبء للعدوى لدى جميع الأقليات العرقية/الإثنية تقريبا”.

وتابعت الدراسة 240 امرأة حاملا مصابة بـ “كوفيد-19” في 35 مستشفى وعيادة، من مارس حتى يونيو 2020.

وقالت الدكتورة كريستينا آدامز والدورف، طبيبة أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة واشنطن، إن الدراسة توفر المزيد من الأدلة على أن الحمل يجب اعتباره حالة صحية عالية الخطورة من أجل اللقاح.

وكالات