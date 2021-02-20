المنستير: حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 77 حالة تعافي

ارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، مساء أمس الجمعة، إلى 344 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، والإصابات إلى 14 ألفا و138 إصابة، إثر رصد 40 إصابة جديدة، وفق ما أذكره لـ(وات)، اليوم السبت المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى 11 إصابة بطبلبة، و8 إصابات بالمنستير، و6 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات بزرمدين، وإصابتين بجمال، وإصابين بالبقالطة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالمكنين.

وعرفت ولاية المنستير شفاء أو رفع الحجر الصحي عن مجموع 12 ألفا و654 حالة، من بينها 77 حالة تعافي جديدة من الفيروس.

وتعدّ الجهة إلى غاية 19 فيفري الجاري، 1140 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا”، منها 39 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و3420 حالة في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية، و49 حالة في الحجر الصحي الاجباري.