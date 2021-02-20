الرابطة المحترفة الاولى – برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى إيابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي 27 و28 فيفري الجاري :

السبت 27 فيفري 2021

الساعة 14:00

اتحاد بن قردان/ نجم المتلوي

مستقبل سليمان/ الترجي الرياضي

الساعة 16:00

النادي الافريقي/ شبيبة القيروان

الاحد 28 فيفري 2021

الساعة 14:00

الاولمبي الباجي/ الملعب التونسي

اتحاد تطاوين/ مستقبل رجيش

النجم الساحلي/ النادي البنزرتي

الساعة 16:00

الاتحاد المنستيري/ النادي الصفاقسي