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الرابطة المحترفة الاولى – برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

2021/02/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى إيابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي 27 و28 فيفري الجاري :
السبت 27 فيفري 2021
الساعة 14:00
اتحاد بن قردان/ نجم المتلوي
مستقبل سليمان/ الترجي الرياضي
الساعة 16:00
النادي الافريقي/ شبيبة القيروان
الاحد 28 فيفري 2021
الساعة 14:00
الاولمبي الباجي/ الملعب التونسي
اتحاد تطاوين/ مستقبل رجيش
النجم الساحلي/ النادي البنزرتي
الساعة 16:00
الاتحاد المنستيري/ النادي الصفاقسي

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