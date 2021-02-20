في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى إيابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي 27 و28 فيفري الجاري :
السبت 27 فيفري 2021
الساعة 14:00
اتحاد بن قردان/ نجم المتلوي
مستقبل سليمان/ الترجي الرياضي
الساعة 16:00
النادي الافريقي/ شبيبة القيروان
الاحد 28 فيفري 2021
الساعة 14:00
الاولمبي الباجي/ الملعب التونسي
اتحاد تطاوين/ مستقبل رجيش
النجم الساحلي/ النادي البنزرتي
الساعة 16:00
الاتحاد المنستيري/ النادي الصفاقسي
الرابطة المحترفة الاولى – برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى إيابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي 27 و28 فيفري الجاري :