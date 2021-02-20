الجامعة التونسية لكرة السلة تجدد عقد مدرب المنتخب ديرك باورمن إلى سنة 2023

جددت الجامعة التونسية لكرة السلة عقد مدرب المنتخب الوطني للاكابر الألماني ديرك باورمن إلى غاية سنة 2023 وفق ما كشف عنه مساء يوم الجمعة رئيس الجامعة عليّ البنزرتي في تصريح صحفي في اعقاب ترشح المنتخب إلى نهائيات افروباسكيت (رواندا 2021) بعد الفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 78-51 لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الثانية للدورة الترشيحية المقامة حاليا بقاعة المنستير.

وأوضح علي البنزرتي أنّ الجامعة التونسية لكرة السلة تعمل على الترشح إلى كأس العالم لذلك سعت إلى تجديد عقد المدرب الألماني ديرك باورمن الذي سيكون متفرغا تماما وعلى ذمة المنتخب.

وأكد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة أنّه سعيد باختيار المدرب ديرك الذي يملك خبرة كبيرة في مجال التكوين مبينا أنّ المنتخب يضم خمسة لاعبين من منتخب الشباب الذين يحظون بالتاطير من قبل اللاعبين القدامى. وقال إنّ طريقة ادماج العناصر الشابة الجديدة كانت تتم دائما بمرونة باعتبار انه من الصعب تشبيب جميع عناصر الفريق دفعة واحدة مشيرا إلى أنّه منذ سنة 2009 غادر المنتخب التونسي لكرة السلة ما لا يقل عن 12 لاعبا.