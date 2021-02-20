المهدية : إنقاذ 54 مجتازا من الغرق بعد تسرب مياه البحر إلى المركب الذي كان يقلهم

قال الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري للوسط، الرائد علي العياري، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي قبل غرق المركب الذي كان يقلهم على بعد 3 أميال من شواطئ المهدية.

وأوضح العياري، في تصريح لـ”وات”، أن الوحدات العائمة والقارة التابعة للمنطقة البحري بالمهدية، تمكنت من إنقاذ المجموعة بعد أن تسربت مياه البحر إلى مركبهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبيّن، أنه وبالتنسيق مع الوحدات العائمة بصفاقس، وقع إعلام جيش البحر والحماية المدنية قبل تحدي الضباب وسوء الأحوال الجوية لإنقاذ المجتازين الذين كان من بينهم 3 يحملون الجنسية السورية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوحدات اقتادت جميع المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بالشابة، فيما نقل أحدهم إلى المستشفى وغادره بعد تلقي الإسعافات الضرورية.

وأذنت النيابة العمومية بالمهدية، بعد استشارتها، لفرقة الإرشاد البحري بمباشرة قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين.