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نابل : تسجيل حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/02/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية نابل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ امس الجمعة تم التبليغ عنها اليوم السبت تعود لرجل أصيل معتمدية قليبية يبلغ من العمر 67 سنة ليبلغ عدد الوفيات 468 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 237 تحليلا عن تسجيل 28 إصابة محلية جديدة ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 15649 حالة منذ بداية الجائحة من بينها 625 حالة نشطة أي لا تزال حاملة للفيروس.
وفي المقابل تم خلال ال 24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 129 حالة، كما تراجع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بالفيروس إلى 41 حالة إيواء.

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