مدنين : تسجيل حالة وفاة واحدة و62 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

تراجع خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية عدد وفيات فيروس كورونا بتسجيل حالة وفاة واحدة شملت مسنّا تجاوز 80 سنة مقابل معدّل وفاة يومي يتراوح بين 5 و6 حالات في الايام الماضية ليصل عدد المتوفين بهذا الفيروس الى 323 حالة منذ ظهور الوباء.

وكشفت من جهة اخرى 665 عينة وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة بمدنين تسجيل 62 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة ليرتفع بها العدد الجملي للاصابات الى 8103 اصابات منذ ظهور الوباء فيما تطورت حالات الشفاء الى 6846 حالة بتسجيل 69 حالة شفاء جديدة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية زيد العنز.

وتوزّعت الاصابات الجديدة بين 15 اصابة بمدنين الجنوبية و12 بميدون و9 بحومة السوق و7 بكل من بن قردان واجيم و6 بمدنين الشمالية و5 بجرجيس واصابة واحدة بسيدي مخلوف دون ان تسجل معتمدية بني خداش اية اصابة.

اما حالات الشفاء فتوزعت بين حومة السوق 16 وجرجيس 15 وبن قردان 12 ومدنين الجنوبية 10 و7 مدنين الشمالية و4 ميدون وحالتي شفاء بكل من اجيم وسيدي مخلوف وحالة شفاء واحدة ببني خداش.