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صفاقس: تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بوباء “كورونا” و43 حالة إيجابية جديدة و142 حالة شفاء

2021/02/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال 24 ساعة الماضية 3 وفيات جرّاء الإصابة بوباء “كورونا” و43 حالة
إيجابية جديدة (من مجموع 224 تحليلا منجزا بتاريخ أمس السبت) و142 حالة شفاء وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة
بصفاقس اليوم الأحد في بلاغها الدوري عن الحالة الوبائية بالجهة

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى حد الآن إلى 610 حالة وفاة ومجموع الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس 21705
حالة (تم اكتشافها من جملة 79950 تحليلا منجزا) وإجمالي حالات الشفاء 20314 حالة

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 16 مصابا بالفيروس وبأقسام “كوفيد أكسيجين” 81 مصابا وبالمصحات الخاصة 37 مصابا

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