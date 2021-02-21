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بنزرت: القبض على 35 شخصا مفتشا عنهم وتحرير 92 مخالفة لعدم تطبيق البروتوكول الصحي و25 مخالفة مرتبطة بحظر التجول

2021/02/21 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت المصالح الامنية المشتركة ببنزرت المدينة، امس السبت، خلال قيامها بحملة امنية، من القاء القبض على 35 شخصا من المفتش عنهم لفائدة الجهات الامنية والسجنية والقضائية، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول (وات).

واوضح المصدر ذاته ان الحملة نفذتها مصالح امن منطقة بنزرت المدينة بالتنسيق مع مصالح اقليم امن بنزرت، وتوجهت للمناطق المصنفة امنيا “سوداء” والفضاءات المفتوحة التى تلقى اقبالا من المواطنين كالحدائق العامة، مع التركيز على تطبيق القانون بشان الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس “كورونا”

وبين انه تم على اثرها تحرير 92 مخالفة لعدم تطبيق البروتوكول الصحي من ارتداء للكمامات او عدم توفير وسائل التعقيم او احترام للتباعد الجسدين كما تم في ذات السياق تحرير 25 مخالفة ضد اشخاص لعدم التزامهم بحظر التجول.

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