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الحرارة في ارتفاع..

2021/02/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس، الاحد، بظهور ضباب محليا كثيف في الصباح ثم يكون قليل السحب فمغيما جزئيا اثناء الليل باغلب الجهات
تهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية من 50 الى 70 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س داخل البلاد
البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل
الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمناطق الساحلية

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