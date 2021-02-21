كاس الكونفدرالية الافريقية – القاهرة تحتضن يوم الاثنين قرعة مرحلة المجموعات

تجرى يوم الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس بالعاصمة المصرية القاهرة عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وسيتم توزيع الاندية ال16 المتاهلة على اربع مجموعات بواقع اربعة في كل واحدة على ان يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي الذي يقام في شكل ذهاب واياب بنظام خروج المغلوب.

يذكر ان كرة القدم التونسية ستكون ممثلة في دور المجموعات بالنادي الصفاقسي الذي تاهل على جمعية كيغالي الرواندية بفوزه ذهابا على ارضه 4-1 وتعادله ايابا خارج قواعده 1-1. كما ينطلق النجم الساحلي بحظوظ وافرة لبلوغ دور المجموعات بعد فوزه ذهابا في مبابان على يونغ بوفالوز الايسواتيني 2-1 قبل لقاء الاياب الذي تاجل الى يوم الاثنين على ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 16) بعد ان كان مقررا مساء الاحد وذلك بسبب عدم تمكن الفريق المنافس من الوصول الى تونس.

برنامج مرحلة المجموعات

الجولة الاولى : 10 مارس 2021

الجولة الثانية : 17 مارس 2021

الولة الثالثة : 4 افريل 2021

الجولة الرابعة : 11 افريل 2021

الجولة الخامسة : 21 افريل 2021

الجولة السادسة : 28 افريل 2021

الدور ربع النهائي : الذهاب 16 ماي 2021 والاياب 23 ماي 2021

الدور نصف النهائي : الذهاب 20 جوان 2021 والاياب 27 جوان 2021

الدور النهائي : 10 جويلية 2021