النجم الساحلي يختتم الميركاتو الشتوي باستعادة لاعبه السابق ياسين العمري

اختتم النجم الساحلي الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع لاعبه السابق ياسين العمري وذلك الى غاية موفى جوان 2023 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ويشغل ياسين العمري (25 عاما) مركز لاعب رواق وهو خريج مركز تكوين النجم الساحلي قبل ان يغادره في اتجاه الاتحاد المسنتيري ومنه الى النادي الافريقي.

وكان النجم الساحلي اعلن في وقت سابق عن تعاقده مع الثلاثي الجزائري حسين بن عيادة والطيب مزياني وزين الدين بوتمان.

ووقع الظهير الايمن حسين عيادة (28 عاما) ولاعب الرواق زين الدين بوتمان (20 عاما) على عقدين الى غاية موفى جوان 2023 في حين يمتد عقد المهاجم الطيب مزياني (24 عاما) الى نهاية جوان 2022.

وياتي التعاقد مع الطيب مزياني في اطار صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي في حين تم انتداب علي العمري وحسين بن عيادة وزين الدين بوتمان على اثر فك علاقتهم التعاقدية مع النادي الافريقي بسبب عدم تاهيلهم في ظل عقوبة منع الانتداب المسلطة على فريق باب الجديد.

ولن يتسنى لهذا الرباعي المشاركة مع النجم الساحلي في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لانقضاء اجال القيد في المسابقة القارية.

ويسعى النجم الساحلي من خلال هذه التعاقدات الى توفير حلول اضافية للمدرب لسعد الدريدي في الدفاع والهجوم للعب الادوار الاولى في الرهانات القادمة.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني حاليا في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 26 نقطة من 12 مباراة على بعد 8 نقاط من الترجي الرياضي المتصدر الذي لعب مباراة اكثر.