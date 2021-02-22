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36 حالة وفاة و 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بنزرت: تسجيل 3 وفيات و36 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/02/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت الجهة الصحية ببنزرت وفاة 03 اشخاص واصابة 36 اخرين بفيروس “كورونا” المستجد، وفق اخر تحيين اعدته خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للادارة الجهوية للصحة السبت الفارط

ولاحظت مصالح الخلية ان مؤشر الانذار بالجهة في علاقة بانتشار الجائحة الفيروسية تراجعا من “مرتفع جدا” الى “مرتفع”، حيث تقلصت نسبة الايواء باسرة الانعاش الى 45 بالمائة و20 بالمائة بالنسبة للاسرة المزودة بالاوكسيجين، ودعت في ذات الوقت لليقظة المستمرة والانتباه لعدم العود لما تم تسجيله من انتشار وبائي خلال شهري اكتوبر 2020 وجانفي 2021.

يذكر ان عدد الاصابات الجملية بالجائحة الفيروسية بالجهة الصحية ببنزرت بلغ 6585 اصابة مؤكدة، تعافى منهم 5579 شخصا وتوفي 353 شخصا معدل اعمارهم في حدود ال65 سنة، وفق المصدر نفسه.

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