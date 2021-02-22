باريس سان جيرمان يتراجع في صراع اللقب بعد الخسارة أمام موناكو

تراجع باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثالث، في الصراع على لقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بعد الخسارة 2-صفر على أرضه أمام موناكو يوم الأحد وانتصار باقي المنافسين.

وبعد خمسة أيام من الفوز 4-1 في ضيافة برشلونة في رابطة أبطال أوروبا، افتقر بطل فرنسا للإبداع وبات يتأخر بأربع نقاط عن ليل المتصدر الذي يملك 58 نقطة من 26 مباراة بعد فوزه 4-1 على لوريان.

وسجل موناكو صاحب المركز الرابع، الذي فاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات بالبطولة، عن طريق سفيان ديوب وجويرمو ماريبان ليصبح على بُعد نقطتين من باريس سان جيرمان.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثاني وله 55 نقطة عقب الفوز 3-2 على بريست. ولعب باريس سان جيرمان مجددا دون المصابين نيمار وأنخيل دي ماريا بينما جلس ماركو فيراتي في البداية على مقاعد البدلاء.

وعانى كيليان مبابي، الذي تألق وسجل ثلاثة أهداف في كامب نو يوم الثلاثاء الماضي، أمام دفاع موناكو القوي، وتقدم الفريق الزائر بهدف بعد مرور ست دقائق عن طريق ديوب.

وزاد سان جيرمان من قوة الضغط قبل الاستراحة لكنه لم يسدد أي كرة خطيرة على المرمى. وأضاف موناكو الهدف الثاني بعد ست دقائق من الشوط الثاني عندما سدد المدافع ماريبان من داخل منطقة الجزاء بعدما أخفق دفاع سان جيرمان في تشتيت كرة عرضية.