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“البوصلة”: البرلمان “يناقض” إجراءات العمل الإستثنائيّة التي صادق عليها النواب

2021/02/22 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

اعتبرت منظّمة “البوصلة”، أنّ مجلس نواب الشعب “يناقض” إجراءات العمل الاستثنائية المصادق عليها من قبل نوابه، والتي تمّ اتخاذها بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنّ مكتب البرلمان لم يتداول في قرار تجديد مدّة العمل بالإجراءات الاستثنائيّة الذي صوتت عليه خلية الأزمة بأغلبية الحاضرين يوم 15 فيفري الجاري، ولم يقره رغم انعقاده في مناسبتين بعد تاريخ انعقاد خلية الأزمة.

وذكّرت بأنّ البرلمان كان صادق يوم 19 جانفي الماضي وخلال جلسة عامّة، على قرار العمل بالإجراءات الاستثنائية مع التنصيص على أنّها قابلة للتجديد مرتين بقرار من مكتب المجلس، وبعد موافقة ثلثي أعضاء خلية الأزمة المتكونة من مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماية وممثل عن غير المنتمين (ملاحظ).

كما لاحظت أنّ انعقاد الجلسة العامة في المبنى الأصلي للبرلمان بقرار من مكتب المجلس في 16 فيفري الجاري، يعد مخالفة لمنطق العمل بالإجراءات الاستثنائية الهادفة الى توفير فضاء أوسع للنواب (كقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي).

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