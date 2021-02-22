تطاوين: 3 حالات وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، الأولى في تطاوين الجنوبية يوم 19 فيفري الجاري، والثانية في غمراسن يوم أمس الأحد، فيما سجلت حالة الوفاة الثالثة في رمادة، اليوم الاثنين.

وارتفع بذلك، العدد الجملي للوفيات جراء هذا الوباء منذ بداية تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي، إلى 152 حالة، أي أكثر من حالة وفاة من كل ألف ساكن.

وتتوزع الوفيات، الى 57 حالة في تطاوين الشمالية، و34 حالة في تطاوين الجنوبية، و33 حالة في غمراسن، و11 حالة في بني مهيرة، و7 حالات في البئر الاحمر، و3 حالات في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة خلال اليومين الماضيين، وفق آخر تحيين حول الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في الجهة، نشرته اليوم الاثنين، 7 إصابات جديدة، توزعت الى 4 إصابات في تطاوين الشمالية، وإصابتين في رمادة، واصابة واحدة في البئر الاحمر، ليرتفع إجمالي المصابين منذ شهر مارس الماضي، إلى 2497 مصابا.

ويخضع حاليا، 3 مصابين للعلاج في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين.