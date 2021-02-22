محاولة اغتيال وزير الداخليّة الليبي

اكدت وسائل اعلام ليبية محلية الأحد 21 فيفري 2021 نجاة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأنّ موكب الوزير باشاغا تعرض لوابل من الرصاص وبأنّه تم الرّد على مصدر النيران وقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة.

وتم ايقاف المسلحين الذين كانوا في السيارة المهاجمة وهي حسب نفس المصادر ،تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والاستقرار التابع للوزارة.

من جهة أخرى أكد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي نجاة باشاغا واصابة أحد حراسه جراء الهجوم من سيارة مصفحة مضيفا ” تمت مطاردة السيارة المهاجمة والقبض على شخصين فيها وقتل ثالث… باشاغا بخير ولم يتعرض لأية إصابة”.

يُشار إلى أنّ باشاغا عُيّن سنة 2018 وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي استقال رئيسها فائز السراج وتم منذ اسبوعين التوافق على عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.