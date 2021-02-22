نور الدين البحيري: “لا يوجد فرق بين عبير موسي ومحمّد عبو”

اعتبر النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري أنه لا يوجد فرق بين سلوكيات عبير موسي وبين دعوات محمد عبو وبعض قيادات التيار الديمقراطي للانقلاب على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تعمّد البعض وعلى رأسهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي محاولة إحداث فراغ في رئاسة مجلس النواب واصف إياه بالأمر الخطير.

وشدّد البحيري في تصريح اعلامي على أن عبير موسي لا تعترف بالدستور والثورة وتريد العودة إلى ما قبل 14 جانفي وأن الذي تقوم به هو خيار الأجندا العربية، مضيفا أن لا فرق بين محمد عبو وعبير موسي في الانقلاب على مؤسسات الدولة.