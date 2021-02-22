هام: خبير يحدد متى يجب تلقيح الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه…

قال المختص في علم الفيروسات البروفيسور الروسي، ألكسندر تشيبورنوف، إنه يجب تطعيم الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، إذا انخفض مستوى الأجسام المضادة في أجسامهم .

وأضاف الخبير، في حديث لوكالة RBC، نقلته روسيا اليوم أنه يتوجب على الذين تعافوا من كوفيد-19، مراقبة مستوى الأجسام المضادة في الجسم مرة واحدة كل شهرين تقريبا، لكي يدركوا هل بات من الضروري التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أوصى، هذا المختص المعروف، بضرورة إجراء اختبار الأجسام المضادة فورا بعد المرض.

وقال البروفيسور، إن “الأجسام المضادة تبدأ في التلاشي لدى البعض، بعد شهرين من التعافي من المرض، بينما تبقى نسبتها عالية لدى آخرين، حتى بعد ثمانية أشهر”.

وأشار البروفيسور، إلى أنه من الممكن تطعيم الشخص، بعد تعافيه من كوفيد، إذا انخفض مستوى الأجسام المضادة في جسمه إلى ما يسمى “المنطقة الرمادية”، عندما يكون هذا المستوى بين القيم الإيجابية والسلبية.

وقال: “إذا كنا سنعيش مع فيروس كورونا، فيجب علينا مراقبة وضعنا الصحي، وتعزيزه بهذا اللقاح أو ذاك بشكل دوري”.

وكالات