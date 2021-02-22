جندوبة : تسجيل حالتي وفاة وخمس إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

توفّي شخصان أحدهما قاطن بمعتمدية جندوبة والثاني بمعتمدية فرنانة كما أصيب خمسة اخرون بفيروس “الكورونا ” بولاية جندوبة وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين المتعلق بالوضع الوبائي والصادر مساء اليوم الاثنين.

وحسب ذات التقرير فان العدد الاجمالي للإصابات بولاية جندوبة بلغ منذ بداية الجائحة والى حد يوم أمس الاحد 2593 إصابة تعافى منها 2448 وتوفي منها 171 مصابا.

وتحافظ معتمديتا جندوبة وجندوبة الشمالية مجتمعتين على تصدر لائحة عدد الإصابات بما يناهز نصف العدد الإجمالي (1514) تليهما معتمدية بوسالم بتسجيلها ومنذ بداية الجائحة 371 إصابة، ثم معتمدية غار الدماء بـ216 إصابة تليها معتمدية طبرقة بـ160 إصابة فعين دراهم بـ125 إصابة فيما يقل عدد الإصابات في كل من فرنانة وبلطة بوعوان ووادي مليز عن المائة إصابة وذلك بتسجيلهم تباعا لـ82 و77 و48 إصابة لكل واحدة منهم.

وينسحب نفس الترتيب في ما يخصّ عدد الوفيات على ذات المعتمديات باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان ووادي مليز اذ تم تسجيل 7 حالات وفاة بمعتمدية وادي مليز التي تتذيل ترتيب عدد الإصابات فيما سجّلت معتمدية بلطة بوعوان وهي التي تحتل المرتبة قبل الأخيرة في عدد الإصابات خمسُ حالات وفاة بفيروس “الكورونا”.