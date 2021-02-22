عاجل: الكشف عن مخبأ لعناصر إرهابية بجبال القصرين معدّ لصنع الألغام والعثور على كميات من المتفجرات العسكرية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الوحدات التابعة للقوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت خلال الأيّام الفارطة، من الكشف عن مخبأ لعناصر إرهابيّة بأحد جبال ولاية القصرين والعثور على كميات من المتفجرات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه تم العثور داخل هذا المخبأ على معدّات لصنع الألغام، إضافة إلى كميّة من مادّة الأمونيتر وحاوية بلاستيكيّة مملوءة بكمية من مادّة يُشتبه في كونها متفجّرات قُدّر وزنها بحوالي 23 كلغ.

وجاء أيضا في البلاغ أنه تم التأكد من أن هذه المادة المشبوهة هي متفجّرات عسكرية من نوع “TNT” شديدة الخطورة، وذلك بعد القيام بالتساخير اللازمة عن طريق إدارة الشرطة الفنية والعلميّة بإذن من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني.

وتولت وحدات الهندسة العسكريّة، بعد الحصول على الأذون اللازمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بإعدام المحجوز.