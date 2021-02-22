“توننداكس” يغلق حصة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 02ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس” الاثنين، على ارتفاع طفيف قارب 02ر0 بالمائة مدركا 6697 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت الجلسة تداول زهاء 9ر2 مليون دينار حصلت الشبكة التونسية للسيارة والخدمات على زهاء 1 مليون دينار منها واغلق سهم الشركة مرتفعا بنسبة 8ر0 بالمائة وسعر 990ر3 دينار.

وتصدر سهم المغاربية الدولية للإشهار، قائمة الارتفاعات ، بنسبة 4ر4 بالمائة ليغلق على سعر 240ر0 دينار رغم عدم تسجيل اي تداولات في حين ارتفع سهم “سالكوم” بنسبة

8ر2 بالمائة لينهي في حدود 780ر4 دينار.

ووصل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، مسار التراجع ، ليخسر زهاء 8ر3 بالمائة ويغلق على عر 270ر1 دينار رغم غياب التداولات في حين تراجع سهم الاتحاد الدولى للبنوك بنسبة 3 بالمائة ليغلق على سعر 720ر17 دينار.