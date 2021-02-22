سيدي بوزيد : تسجيل إصابة وحيدة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات شفاء في الجهة

سجّلت اليوم الاثنين ولاية سيدي بوزيد إصابة وحيدة بفيروس كورونا و10 حالات شفاء حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات)، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 5022 حالة منها 4205 حالة شفاء و177 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب2009 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب617 حالة ثم الرقاب ب 517 حالة ثم جلمة ب281 حالة ثم السبالة ب 275 حالة ثم أولاد حفوز ب234 حالة ثم المكناسي 232 ثم بئر الحفي 221 حالة ثم المزونة ب206 حالة ثم السوق الجديد ب160 حالة ثم بن عون ب 155 حالة ثم منزل بوزيان ب 69 حالة وأخيرا السعيدة 55 حالة.

وقد تم اليوم رفع 29 عينة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي وقع اجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا فيفري الماضي 19517 تحليلا كما ارتفع عدد الذين تم إيوائهم بمستشفيات سيدي بوزيد إلى 487 حالة بعد قبول 3 مصابين اليوم الاثنين.