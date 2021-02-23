قابس: تسجيل 69 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 280 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 69 منها كانت نتيجتها “ايجابية”

واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع إلى 21 إصابة بقابس الجنوبية، و11 إصابة بمارث، و10 اصابات بقابس المدينة، و07 إصابات بقابس الغربية، و06 إصابات بالمطوية، و05 إصابات بالحامة، و04 إصابات بكل من غنوش ووذرف وإصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 8626 شخصا من بين 8949 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 323 حالة من بينها 102 حالة بقابس الجنوبية، و52 حالة بالحامة، و32 حالة بمارث، و31 حالة بقابس المدينة .