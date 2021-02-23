حسين العباسي يقترح حلاّ للخروج من الأزمة

أكّد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في مقال بجريدة “المغرب” اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 على ضرورة توحيد الجهود للضغط على رئيس الجمهورية من أجل تفعيل مبادرة الاتحاد.

وقال إن الصراعات داخل البرلمان تحتّم على رئيس الجمهورية أن يبادر ويتحمّل مسؤوليته التاريخية بإعادة تفعيل مبادرة الاتحاد ثم المضي قُدما نحو الحوار الوطني وفق تعبيره.

وكان العباسي قد أشار في بداية مقاله إلى تفهّمه رغبة البعض في تكرار تجربة 2013 للحوار الوطني للخروج من المأزق الراهن مؤكدا أنه على الجميع أن يعي أن التاريخ لا يعيد نفسه.