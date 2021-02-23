رفض دعوى قدمتها نجمة أفلام إباحية ضد ترامب..وهذه التفاصيل..

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، استئنافا من النجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، التي سعت إلى إحياء دعوى تشهير رفعتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وفق ما نقله موقع روسيا اليوم نقلا عن NBC.

وتزعم دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أنها كانت على علاقة بترامب في عام 2006، وحصلت على 130 ألف دولار كجزء من اتفاقية عدم إفشاء، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018، سعيا لإخراج نفسها من اتفاقية عدم الإفشاء، وفي المقابل وافق ترامب مع فريقه القانوني خارج المحكمة على عدم مقاضاة دانيلز أو تطبيق اتفاقية عدم الإفشاء، وفي النهاية تم رفض الدعوى وما زالت ادعاءات دانيلز مثيرة للجدل والنقاش، بعدما أصبحت اتفاقية عدم الإفشاء غير قابلة للتنفيذ.

ورفض قاض فيدرالي الدعوى في عام 2018، وأمر دانيلز بدفع ما يقرب من 300 ألف دولار أتعاب المحاماة.