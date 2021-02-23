جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الثلاثاء، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح سامي الطاهري حول اقالة الفة الحامدي من منصبها وتونسي يتحصل على 25 الف دولار بعد اكتشافه ثغرة في انستغرام اضافة الى ان المغرب تعلق الرحلات مع 9 دول بعد اكتشاف 21 متحورا لسلالة كورونا الجديدة .

وقد اورد موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” تصريحا لسامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اكد فيه ان الاتحاد ليس وراء اقالة الفة الحامدي من منصبها ،مبرزا ان اطرافا تدخلت لتعيينها وانها سعت للمنصب حتى قبل تشكيل حكومة الفخفاخ .

واشار المتحدث، الى ان اخطاء الفة الحامدي تعددت وبلغت حدودا لا يمكن ان تطاق ولهذا السبب عجلت الحكومة بقرار الاقالة ،مبينا ايضا ان من بين الاخطاء التي ارتكبتها تسريب وثائق ومراسلات ومساهمتها في توتير المناخ داخل المؤسسة .

واضاف الطاهري ،ان للاتحاد خطة لانقاذ “التونيسار” ، وتم الاتفاق منذ حكومة الحبيب الصيد للبدء في نقاش حولها ،مشيرا الى ان الاتحاد منفتح لمعالجة مشاكل “الناقلة” من خلال تشخيص مشترك يتم الاعتماد فيه على ابنائها واستنادا الى مراكز البحث والتجارب الاخرى .

واعتبر وليد صفر نائب رئيس حزب افاق تونس على موجات اذاعة “شمس اف ام “، ان منصب رئيس مجلس نواب الشعب هو منصب رمزي ودوره تسيير الجلسات بالبرلمان .

وانتقد في حوار لبرنامج “الماتينال” اداء رئيس البرلمان راشد الغنوشي مضيفا ان هناك تجاوزات واخلالات ومحاولات من رئيس البرلمان لوضع اليد على الحكومة باستعمال الابتزاز .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان مطور واب تونسي تمكن من كشف ثغرة في نظام الحماية لتطبيق انستغرام مما مكنه من الحصول على مكافاة قدرها 25 الف دولار .

واشار الموقع الى انه ليست المرة الاولى التي يتمكن فيها محمد العجيمي (23سنة) من كشف مثل هذه الثغرات ،حيث راسل مناسبات عديدة شركة فايسبوك حول ثغرات اخرى في التطبيقات التابعة للشركة .

واشار نفس الموقع ، الى انه سيتم مساء اليوم عقد جلسىة حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في مبادرة لاصلاح شركة الخطوط التونسية وذلك حسب ما اعلنه وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق .

واضاف شقشوق ،في تصريح لاذاعة “موزاييك ” انه يتم النظر ايضا في تعيين رئيس مدير عام جديد للناقلة الوطنية ، معربا عن تفائله بانقاذ الناقلة ورفع هذا التحدي واستكمال اجراءات رفع العقل عن حساباتها البنكية .

ونقل موقع الشارع المغاربي عن صحيفة “هسبريس” المغربية ان السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول ابتداء من ليلة الاثنين بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا .

واضاف الموقع ،وفق ذات الصحيفة ،انه تم تعليق الرحلات الجوية ذهابا وايابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك واوكرانيا والمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا .

وجاء في موقع قناة “نسمة” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، ان دراسة صينية كشفت ان العديد من الذين تعافوا من وباء كورونا معرضين الى الاصابة بتساقط الشعر .

وذكر الموقع، ان الدراسة شملت 1655 شخصا بينهم 359 مريضا قد عانوا من تساقط الشعر بعد ستة اشهر من خروجهم من المستشفى .

وتاتي هذه الدراسة للبحث في مزيد من الاعراض التي اصبحت تعرم باسم اعراض “كوفيد19*طويل الامد” والتي يتصدرها التعب والارهاق والاصابة بالقلق والاكتئاب وضيق التنفس والارق.